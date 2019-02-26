Курсы английского в Киеве

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сб. 10:00-18:00

(068) 123 76 03 (095) 275 04 33 (073) 310 13 39
(068) 123 76 03 (095) 275 04 33 (073) 310 13 39

пн.-пт. 10:00-22:00,

сб. 10:00-18:00

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"… студенты общаются по-английски практически непрерывно в течение всего урока…" В.О.

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Курсы английского языка English Prime

Хотите общаться по-английски свободно? У вас есть пассивные знания, но вы не можете говорить? Хотите избавиться от барьера в общении?

С нами вы можете это достичь! Курсы английского языка English Prime посвящают 80% времени урока улучшению навыков в общении на английском языке. Благодаря уникальному методу обучения вы быстро начнете свободно общаться!

Как мы обучаем говорить на английском

Почему возникает языковой барьер?

Порой, люди, обладая весьма глубокими знаниями грамматики и обширным словарным запасом, впадают в ступор, встретив иностранца. Почему? Потому что знание слов и грамматики не дают умение общаться и понимать английскую речь на слух. При изучении любого языка существуют 4 умения, которые нужно развивать: умение общаться, умение понимать иностранную речь на слух, умение читать письменные тексты и писать, то есть передавать свои мысли на бумаге. Какие из этих умений развивает традиционная методика? Только последние два, что и приводит к языковому барьеру, когда «все понимаю, но сказать не могу».

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%

наших студентов
учатся по рекомендации знакомых!

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лет

опыта в данной области, мы работаем
с 2005 года

0

%

урока - это практика общения для
наилучшего усвоения

Наши результаты

Порой, люди, обладая весьма глубокими знаниями грамматики и обширным словарным запасом, впадают в ступор, встретив иностранца. Почему? Потому что знание слов и грамматики не дают умение общаться и понимать английскую речь на слух.

2739

студентов изучают
английский в школах
English Prime

15898

студентов начали говорить
на английском благодаря школам English Prime

3 млн.

часов студенты наговорили
в школах English Prime

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Горячие старты

  • Оболонь
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  • Олимпийская
  • Университет
  • Политехнический институт
  • Печерская
  • Позняки
  • Троещина
Beginner

17.02

(утро)

30.01

(день)

30.01

(вечер)

19.02

(вечер)

02.05

(intense)

Elementary

05.02

(утро)

18.02

(вечер)

19.02

(вечер)

02.05

(intense)

Pre-Intermediate 1

31.01

(утро)

04.03

(утро)

29.01

(день)

31.01

(день)

23.01

(вечер)

10.02

(вечер)

25.02

(вечер)

09.03

(вечер)

02.05

(intense)

Pre-Intermediate 2

31.01

(утро)

31.01

(день)

05.02

(вечер)

03.03

(вечер)

06.03

(вечер)

02.05

(intense)

Intermediate 1

10.02

(утро)

27.01

(день)

31.01

(вечер)

11.02

(вечер)

28.02

(вечер)

03.03

(вечер)

02.05

(intense)

Intermediate 2

02.03

(утро)

24.01

(день)

24.01

(вечер)

04.02

(вечер)

10.02

(вечер)

06.03

(вечер)

02.05

(intense)

Upper-Intermediate 1

27.01

(утро)

22.01

(день)

31.01

(день)

11.02

(вечер)

14.02

(вечер)

02.05

(intense)

Upper-Intermediate 2

27.01

(день)

07.02

(вечер)

02.05

(intense)

Advanced

21.02

(утро)

29.02

(вечер)

29.01

(день)

02.05

(intense)

IELTS

06.02

(вечер)

Курсы английского в Киеве

Курсы английского в Киеве English Prime позволят вам за несколько месяцев освоить то, на что могут уйти годы учебы в другом месте! Это продуманная и максимально эффективная система обучения!

1

Интенсив

Мощный рывок в английском! За 10 дней вы сможете пройти 1 уровень (определяется при тестировании). Часто используемые тематики, фразы и слова, освоение времен, диалоги и много много много общения!

 2

Английский для начинающих.

С первого урока вы начнете говорить на английском, 80% времени урока это практика в разговорном английском. С нашей специальной методикой постепенно уйдут ваши барьеры и вы начнете общаться легко и свободно. Также вы будете учиться читать и писать на английском для достижения наилучшего результата.

 3

Английский для школьников.

Диалоги, слова, построение предложений, грамматика и многое другое. Легкое восприятие материала позволит получить ученику замечательный результат.

 4

Бизнес английский.

Курсы бизнес английского языка в Киеве English Prime предназначены для предпринимателей, людей, которые имеют свой бизнес, работают в иностранных компаниях, или планируют работать в таковых.

 5

Английский язык для собеседования при приеме на работу.

Темы и вопросы при собеседованиях, слова и диалоги, правильное написание резюме. Моделирование ситуации при собеседовании, много разговорной практики. Бонус: собеседование с носителем языка.

 6

Английский для путешественников.

Диалоги в смоделированных жизненных ситуациях при путешествиях, ролевые игры, полезные фразы, много слов по теме путешествий. Всё это поможет вам чувствовать себя комфортно во время путешествий.

Speaking Club.

Разговорный клуб с носителями языка. Организация разговорного клуба и множество интересных тем для общения позволят вам не только практиковаться в английском, а и хорошо проводить время. Вы сможете отточить свой разговорный английский и завести новых друзей.

 8

Курс "Mastery"

Для выпускников школы English Prime и для людей с продвинутым уровнем английского языка. Для тех, кто хочет поддерживать и развивать свои навыки и быть мастерами в английском.
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школы

Слова - как их запомнить?

Слова не запоминаются достаточно быстро? Не можете вспомнить нужное слово, когда хотите его сказать?

Узнайте 100% работающий метод, как запомнить слова и фразы, чтобы они быстро «всплывали» в памяти в нужный момент! Слова – это основа языка!

Грамматика
– как в ней разобраться без усилий?

Запутались во временах? Долго думаете, прежде чем составить предложение?

Вам поможет наша простая система изучения грамматики - вы освоите её легко и естественно в процессе общения.

Освойте английский
за несколько месяцев!

Вы знаете людей, которые изучают английский годами, но все еще почти в самом начале? Хотите быстро достичь результата?

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