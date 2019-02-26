Курсы английского в Киеве

Хотите общаться по-английски свободно? У вас есть пассивные знания, но вы не можете говорить? Хотите избавиться от барьера в общении?
С нами вы можете это достичь! Курсы английского языка English Prime посвящают 80% времени урока улучшению навыков в общении на английском языке. Благодаря уникальному методу обучения вы быстро начнете свободно общаться!
Как мы обучаем говорить на английском
Порой, люди, обладая весьма глубокими знаниями грамматики и обширным словарным запасом, впадают в ступор, встретив иностранца. Почему? Потому что знание слов и грамматики не дают умение общаться и понимать английскую речь на слух. При изучении любого языка существуют 4 умения, которые нужно развивать: умение общаться, умение понимать иностранную речь на слух, умение читать письменные тексты и писать, то есть передавать свои мысли на бумаге. Какие из этих умений развивает традиционная методика? Только последние два, что и приводит к языковому барьеру, когда «все понимаю, но сказать не могу».
0
%
наших студентов
учатся по рекомендации знакомых!
0
лет
опыта в данной области, мы работаем
с 2005 года
0
%
урока - это практика общения для
наилучшего усвоения
Порой, люди, обладая весьма глубокими знаниями грамматики и обширным словарным запасом, впадают в ступор, встретив иностранца. Почему? Потому что знание слов и грамматики не дают умение общаться и понимать английскую речь на слух.
студентов изучают
английский в школах
English Prime
студентов начали говорить
на английском благодаря школам English Prime
часов студенты наговорили
в школах English Prime
17.02
(утро)
30.01
(день)
30.01
(вечер)
19.02
(вечер)
02.05
(intense)
05.02
(утро)
18.02
(вечер)
19.02
(вечер)
02.05
(intense)
31.01
(утро)
04.03
(утро)
29.01
(день)
31.01
(день)
23.01
(вечер)
10.02
(вечер)
25.02
(вечер)
09.03
(вечер)
02.05
(intense)
31.01
(утро)
31.01
(день)
05.02
(вечер)
03.03
(вечер)
06.03
(вечер)
02.05
(intense)
10.02
(утро)
27.01
(день)
31.01
(вечер)
11.02
(вечер)
28.02
(вечер)
03.03
(вечер)
02.05
(intense)
02.03
(утро)
24.01
(день)
24.01
(вечер)
04.02
(вечер)
10.02
(вечер)
06.03
(вечер)
02.05
(intense)
27.01
(утро)
22.01
(день)
31.01
(день)
11.02
(вечер)
14.02
(вечер)
02.05
(intense)
27.01
(день)
07.02
(вечер)
02.05
(intense)
21.02
(утро)
29.02
(вечер)
29.01
(день)
02.05
(intense)
06.02
(вечер)
Курсы английского в Киеве English Prime позволят вам за несколько месяцев освоить то, на что могут уйти годы учебы в другом месте! Это продуманная и максимально эффективная система обучения!
Интенсив
Мощный рывок в английском! За 10 дней вы сможете пройти 1 уровень (определяется при тестировании). Часто используемые тематики, фразы и слова, освоение времен, диалоги и много много много общения!
Английский для начинающих.
С первого урока вы начнете говорить на английском, 80% времени урока это практика в разговорном английском. С нашей специальной методикой постепенно уйдут ваши барьеры и вы начнете общаться легко и свободно. Также вы будете учиться читать и писать на английском для достижения наилучшего результата.
Английский для школьников.
Диалоги, слова, построение предложений, грамматика и многое другое. Легкое восприятие материала позволит получить ученику замечательный результат.
Бизнес английский.
Курсы бизнес английского языка в Киеве English Prime предназначены для предпринимателей, людей, которые имеют свой бизнес, работают в иностранных компаниях, или планируют работать в таковых.
Английский язык для собеседования при приеме на работу.
Темы и вопросы при собеседованиях, слова и диалоги, правильное написание резюме. Моделирование ситуации при собеседовании, много разговорной практики. Бонус: собеседование с носителем языка.
Английский для путешественников.
Диалоги в смоделированных жизненных ситуациях при путешествиях, ролевые игры, полезные фразы, много слов по теме путешествий. Всё это поможет вам чувствовать себя комфортно во время путешествий.
Speaking Club.
Разговорный клуб с носителями языка. Организация разговорного клуба и множество интересных тем для общения позволят вам не только практиковаться в английском, а и хорошо проводить время. Вы сможете отточить свой разговорный английский и завести новых друзей.
Курс "Mastery"
Для выпускников школы English Prime и для людей с продвинутым уровнем английского языка. Для тех, кто хочет поддерживать и развивать свои навыки и быть мастерами в английском.
Слова не запоминаются достаточно быстро? Не можете вспомнить нужное слово, когда хотите его сказать?
Узнайте 100% работающий метод, как запомнить слова и фразы, чтобы они быстро «всплывали» в памяти в нужный момент! Слова – это основа языка!
Запутались во временах? Долго думаете, прежде чем составить предложение?
Вам поможет наша простая система изучения грамматики - вы освоите её легко и естественно в процессе общения.
Вы знаете людей, которые изучают английский годами, но все еще почти в самом начале? Хотите быстро достичь результата?
English Prime® занимает 1-е место в мире на протяжении последних 5 лет среди множества школ, обучающих английскому языку по данной методике.
English Prime®является частью международной сети организаций, которая называется Прикладное образование™ (Applied Scholastics™), что значит «обучение и образование с целью практического применения».
Прикладное образование™ - это сеть организаций, которая в 2012 году отметила свое сорокалетие. Она была основана преподавателями в 1972 году и состоит из более 1000 школ, групп и репетиторов, действующих в 65 странах на всех 5 континентах и обучающих любым предметам, в том числе и английскому.
Ее задача - не просто спасти несколько студентов, а обратить вспять регресс образования, начавшийся в двадцатом веке, а также предоставить эффективные услуги и материалы в сфере образования, основанные на специальной Технологии обучения™.
Наши студенты владеют не просто теоретическими знаниями в области английского языка, а действительно могут применять на практике все изученное.»
Enguide - это первый в Украине сервис по поиску курсов английского языка. Более 3000+ проверенных отзывов пользователей помогают каждому желающему выучить английский язык и сделать правильный выбор школы. Лозунг Enguide - "Каждый украинец должен знать английский!"
В 2017 году школа English Prime® получила награду «Фаворит успешных людей» в номинации «Лучшая школа иностранных языков».
«Фавориты Успеха» - это ежегодный конкурс для определения лучших торговых марок, товаров и услуг Украины. Конкурс характеризуют: прозрачность и полная открытость рейтингов. Основная цель конкурса - создание ежегодного открытого и публичного рейтинга популярности участников рынка товаров и услуг. Определение лучших и востребованных потребителями предложений и награждение победителей медалью «Фаворит Успеха».
В 2018 году школа English Prime® получила награду «Абсолютный Фаворит Успеха» в номинации «Лучшая школа иностранных языков».
«Фавориты Успеха» - это ежегодный конкурс для определения лучших торговых марок, товаров и услуг Украины. Конкурс характеризуют: прозрачность и полная открытость рейтингов. Основная цель конкурса - создание ежегодного открытого и публичного рейтинга популярности участников рынка товаров и услуг. Определение лучших и востребованных потребителями предложений и награждение победителей медалью «Фаворит Успеха».